В честь Дня защитника Отечества 23 февраля филиал Музея Победы в Тверской области сделает бесплатный вход для всех мужчин, которые смогут увидеть такие места, как "Бункер Сталина" и Ржевский мемориал Советскому солдату с выставочным павильоном.

Также, на территории исторического комплекса в предверии праздника пройдут несколько уроков мужества для школьников. Конкурсно-игровая программа, интерактивные уроки и ознакомление с эпохально значимыми элементами прошлых веков - всё это обещает руководство госучреждения, в частности заведующая филиалом Музея Победы Марина Копаева.

"В филиале "Ставка Сталина" пройдут интерактивные занятия "Солдатская смекалка - тайное оружие!". Это конкурсно-игровая программа, во время которой ученики 5-7-х классов узнают о героях Красной Армии. А для старшеклассников мы проведем экскурсию "Калининский фронт. Август 1943 год"

Такие необычные уроки пройдут 21 и 22 февраля.