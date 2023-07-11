Проблемы мусорной реформы в Смольном "свалили" на Пригожина

Петербургские власти продолжают поиск виновных в проблемах управления городом. На этот раз пробелы в работе чиновников списали на "вмешательство" Евгения Пригожина.

Ярким примером может служить мусорная реформа, реализованная с 1 января 2022 года и ставшая неприятным новогодним "подарком" для жителей Петербурга. Несмотря на предупреждения экспертов о том, что расчеты количества мусора были неверны, реформа оказалась запущена. Итогом стали завалы мусора, которые массово заполонили город и не вывозились по нескольку дней.

Новая компания по вывозу отходов, "Невский экологический оператор", ранее признавалась, что о ряде дворов попросту "забыли". Однако это не помешало чиновникам заявить, что в мусорном коллапсе якобы виноват Евгений Пригожин, который также хотел выйти на прибыльный рынок обращения с отходами.

Предприниматель предлагал вложить 12 млрд рублей в обновление мусорных площадок и строительство перерабатывающих заводов, в том числе современных пиролизных установок. Однако, как рассказывает сам Пригожин, губернатору его предложения улучшить систему обращения с отходами оказались не интересны, за исключением пассажа о крайней прибыльности данного сегмента рынка. В итоге предпринимателю отказали, а права на вывоз отходов получила компания Смольного "Невский экологический оператор".

По словам чиновников, Пригожин искусственно создал негативный фон вокруг мусорной реформы, критикуя работу Смольного через сеть СМИ.

"Мы прекрасно понимали, что происходит, и вся атака была направлена на руководство города. Уроненный фантик от конфеты тут же через два часа превращался в тысячи информационных сообщений, что весь город завален мусором!", — рассказал в телеэфире зампредседателя комитета по природопользованию Александр Герман.

О том, что целый ряд дворов оказались "забыты" компанией по вывозу отходов, чиновники не сообщили, как и городских порталах, заваленных жалобами.

Отметим, что сейчас в городе мусор по-прежнему вывозят с перебоями, однако вопрос, кого в этом винить — сырую ли реформу или "недоброжелателей" со стороны инициативных бизнесменов, остается открытым.