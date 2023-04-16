"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству

Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану. При этом горожане массово жалуются на плохое качество уборки городских территорий.
Председатель Комитета по благоустройству Петербурга Василий Пониделко отчитался о том, что 14 апреля посетил Кировский район ради проверки работ дорожных и садово-парковых предприятий.
"Если будем идти по графику так же бодро, как сейчас, то к началу майских праздников, уверен, мы закончим весеннюю генеральную уборку", — сообщил Пониделко.
Согласно заявлению чиновника, Смольный доволен темпами и качеством работы сотрудников коммунальных предприятий. При этом жители Северной столицы из разных районов продолжают массово жаловаться на неудовлетворительное состояние улиц: неубранную грязь, дорожную пыль и другой мусор. В комментариях горожане пишут, что изменений качестве уборки городских территорий после начала месячника не последовало, на улицах по-прежнему не видно деятельности дворников и спецтехники.
Напомним, после провала снегоуборочной кампании этой зимой в Комитете по благоустройству несколько раз отчитывались об организованной в Петербурге весенней замывке тротуаров и автодорог. Однако, жители города на Неве массово рассказывают об отсутствии уборки и облаках пыли по всему Петербургу.
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