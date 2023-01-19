Российский экологический оператор предлагает ввести ответственность за засоры в канализации, вызванные сбросом бытовых отходов.

"Отходы, которые попали в канализацию, собираются в крупные кучи и перекрывают путь сточным водам — происходит закупорка трубопровода. Это приводит к дополнительным издержкам. Среди самых распространенных отходов — предметы личной гигиены, втулки, упаковка и пакеты", — говорится в письме РЭО заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексею Ересько.

По словам экологов, "надо пересмотреть систему регулирования в части предотвращения ненадлежащего сброса отходов в системы ЖКХ" и установить штрафы для нарушителей порядка.

Известно, что в прошлом году в Липецке устранили более 8 тыс. засоров на сетях водоотведения и извлекли из коллекторов и колодцев более 100 тонн мусора. А, по данным "Мосводоканала", только с одних Люберецких очистных сооружений ежедневно вывозят около 20 тонн прессованных отходов, не предназначенных для утилизации через канализацию.