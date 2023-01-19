Российский экологический оператор предлагает ввести ответственность за засоры в канализации, вызванные сбросом бытовых отходов.
"Отходы, которые попали в канализацию, собираются в крупные кучи и перекрывают путь сточным водам — происходит закупорка трубопровода. Это приводит к дополнительным издержкам. Среди самых распространенных отходов — предметы личной гигиены, втулки, упаковка и пакеты", — говорится в письме РЭО заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексею Ересько.
По словам экологов, "надо пересмотреть систему регулирования в части предотвращения ненадлежащего сброса отходов в системы ЖКХ" и установить штрафы для нарушителей порядка.
Известно, что в прошлом году в Липецке устранили более 8 тыс. засоров на сетях водоотведения и извлекли из коллекторов и колодцев более 100 тонн мусора. А, по данным "Мосводоканала", только с одних Люберецких очистных сооружений ежедневно вывозят около 20 тонн прессованных отходов, не предназначенных для утилизации через канализацию.
Боевик рассказал о натовских инструкторах, появившихся в рядах ВСУ задолго до начала спецоперации
Пленный боевик Ринат Алиев рассказал об участии инструкторов НАТО в подготовке ВСУ, начиная с 2018 года.
Елена Зеленская своим визитом в Давос взбесила простых американцев
Подписчики Breitbart раскритиковали выступление жены Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Жаров из "Газпром-медиа" выступил в поддержку Пригожина по поводу блокировки YouTube
Предприниматель Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру с требованием заблокировать американский видеохостинг YouTube в виртуальном пространстве Российской Федерации. Александр Жаров, генеральный директор холдинга "Газпром-медиа", поддержал бизнесмена в этой инициативе.
Правозащитница Баханович рассказала о продвижении ее иска против губернатора Беглова
Правозащитница Ирина Баханович обратилась в суд после того, как губернатор Петербурга Александр Беглов заблокировал ей доступ к личной странице в социальной сети "ВКонтакте".