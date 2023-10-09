Муфтий: мусульмане РФ молятся за мир в Израиле

Израиль и Палестина должны прекратить насилие и начать переговоры. Этот призыв сделал генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) в Москве и председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев в интервью ТАСС.
Пшихачев выразил глубокую озабоченность событиями в регионе и подчеркнул, что мусульмане молятся за прекращение вооруженного конфликта и защиту невинных людей.
"Я присоединю свой голос к голосу России — к обращению к двум сторонам, чтобы прекратить насилие и выйти уже на какую-то договорную площадку. Конечно, нужно остановить все это, нужно создать Палестинское государство, которое могло бы взять на себя определенные обязательства", — считает Пшихачев.
По его мнению, в случае невыполнения этой задачи, Израиль будет подвергаться постоянному давлению, включая рост вооруженной мощи палестинских групп. Муфтий также отметил, что имеются информационные сообщения о поставках оружия в регион конфликта, которое ранее было передано западными странами Украине.
Муфтий также выразил беспокойство по поводу поставок вооружений в зону конфликта, включая оружие, ранее предоставленное Украине западными странами.
После обстрела Израиля со стороны сектора Газа 7 октября группа боевиков из движения ХАМАС проникла на территорию Израиля, что привело к серьезным столкновениям и большому числу жертв среди палестинцев и израильтян. Россия также беспокоится о судьбе четырех своих граждан, которые числятся без вести пропавшими.
Свою вылазку ХАМАС называет ответом на действия Израиля в отношении мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Ситуация в регионе остается напряженной, и Израиль объявил о готовности к войне и начал операцию "Железные мечи". Столкновения продолжаются не только в Газе, но и на Западном берегу реки Иордан, а также на границе с Ливаном. Израиль также объявил о полной блокаде сектора Газа.
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