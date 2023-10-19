Илон Маск опроверг информацию о блокировке соцсети X для Европы

Илон Маск опроверг слухи о возможной блокировке своей социальной сети X (предыдущий Twitter*) для пользователей в Европе.

В ответ на публикацию портала Business Insider, Маск отреагировал на своей странице в X, назвав информацию "абсолютно ложной" и раскритиковав портал как "ненастоящее СМИ".

Ранее Business Insider сообщил, что Маск рассматривает вариант блокировки соцсети X для пользователей из Европы.



* - запрещенная организация в России