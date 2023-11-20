Российский продюсер Максим Фадеев объявил о запуске нового международного музыкального конкурса под названием "Евроазия". В Telegram-канале он поделился планами о создании альтернативы Евровидению, где хозяевами конкурса будут Россия, Турция и Узбекистан, сообщает News.Ru.
Фадеев уточнил, что концепция конкурса была разработана еще в начале 2023 года, а слоганом станет "Присоединяйтесь!". Фестиваль будет проводиться ежегодно в августе, а организация приема заявок уже начата в трех странах. Фадеев также отметил, что визуально "Евроазия" будет напоминать международную музыкальную олимпиаду. В своем заявлении он также упомянул создание музыкального конкурса "Интервидение" в России, который должен заменить Евровидение и уже вызвал интерес у многих стран-участниц.
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