Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов

С четверга, 12 октября, в России вступает в силу новый закон, который предусматривает уголовную ответственность граждан за сбор грибов, занесенных в Красную книгу. Эту информацию сообщил адвокат Константин Александров в интервью изданию News.ru . Закон также распространяется на коллекцию охраняемых видов растений.

Согласно этому законодательству, если будут обнаружены лица, собирающие грибы или растения, занесенные в Красную книгу, они могут быть привлечены к уголовной ответственности. Критическим аспектом является то, что в этих случаях не требуется доказывать умысел; отдельные лица не могут уклониться от ответственности. Однако бремя доказывания умысла вступает в силу, если имеет место повреждение или уничтожение этих охраняемых видов.

По словам Александрова, достаточно продемонстрировать, что у грибника не было законных оснований для сбора этих грибов. Даже если человек соберет всего один экземпляр или его часть из Красной книги, он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Юрист подчеркнул, что неосведомленность о законе не освобождает физических лиц от юридических последствий. Незнание закона не будет служить веской защитой, а это означает, что заявление о том, что он не знал, что собранные грибы занесены в Красную книгу, не предотвратит наказания.

Этот закон предусматривает строгие наказания за уничтожение или повреждение грибов и растений, занесенных в Красную книгу, при этом максимальное наказание достигает девяти лет тюремного заключения, о чем ранее в сентябре сообщала адвокат Татевик Чугурян.