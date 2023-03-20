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  • Опубликована сегодня в 13:29

Песков прокомментировал решение МУС выдать ордер на арест президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле спокойно относятся к решению Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест Владимира Путина.

"Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире, что, конечно, мы это фиксируем, но, если каждое из этих проявлений враждебных принимать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится", — отметил Песков.

Отметим, что в России не признают юрисдикцию МУС. Что касается аргументов, которые выдвинула инстанция при выдаче ордера, то он звучит так — "предположительно, ответственны за военное преступление".

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