Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле спокойно относятся к решению Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест Владимира Путина.

"Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире, что, конечно, мы это фиксируем, но, если каждое из этих проявлений враждебных принимать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится", — отметил Песков.

Отметим, что в России не признают юрисдикцию МУС. Что касается аргументов, которые выдвинула инстанция при выдаче ордера, то он звучит так — "предположительно, ответственны за военное преступление".