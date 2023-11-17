Столица Кольского Заполярья стала одним из самых востребованных направлений для жителей Санкт-Петербурга. Мурманск вошёл в десятку наиболее популярных городов, доступных для авиаперелетов из города на Неве, сообщает АБН24.

С начала текущего года аэропорт областного центра принял примерно 400 тысяч пассажиров, прибывших из Петербурга.

На данный момент перелеты между городами осуществляются в соответствии с зимним расписанием, предоставляя жителям возможность приобрести билеты на рейсы, выполняемые до шести раз в день.