Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 89,1237
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 96,7692
Мурманск стал одним из самых популярных направлений у жителей Петербурга
  1. Главная
  2. Общество
  • Опубликована сегодня в 20:22

Мурманск стал одним из самых популярных направлений у жителей Петербурга

Столица Кольского Заполярья стала одним из самых востребованных направлений для жителей Санкт-Петербурга. Мурманск вошёл в десятку наиболее популярных городов, доступных для авиаперелетов из города на Неве, сообщает АБН24.

С начала текущего года аэропорт областного центра принял примерно 400 тысяч пассажиров, прибывших из Петербурга.

На данный момент перелеты между городами осуществляются в соответствии с зимним расписанием, предоставляя жителям возможность приобрести билеты на рейсы, выполняемые до шести раз в день.

Мир

Сербия выразила готовность помочь в восстановлении Украины

Сербия выразила готовность помочь в восстановлении Украины

В рамках совместной инициативы с США Сербия выразила намерение принять участие в восстановлении Украины после завершения конфликта.

Читать полностью
Италия стала первой страной в ЕС, где было принято решение о запрете производства искусственного мяса

Италия стала первой страной в ЕС, где было принято решение о запрете производства искусственного мяса

Италия стала первой страной в составе Европейского союза (ЕС), где было принято решение о запрете производства и реализации искусственного мяса, получаемого из стволовых клеток и представляемого в виде продукции фермерских хозяйств.

Читать полностью

Общество

Ростовская область вошла в топ-5 по количеству заявок на олимпиаду

Ростовская область вошла в топ-5 по количеству заявок на олимпиаду "Я — профессионал"

Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" ежегодно дарит новые возможности и перспективы молодым россиянам.

Читать полностью
Блогер Лерчек до сих пор должна государству около 300 млн рублей

Блогер Лерчек до сих пор должна государству около 300 млн рублей

Блогерша Лерчек в текущем году стала одним из ключевых персонажей новостей, когда к ней обратилось налоговое ведомство с запросами о выплатах.

Читать полностью

Новости