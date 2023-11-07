В Мурманске 156 человек стремятся вернуть свои средства за аннулированные туры

В Мурманске более 150 человек сейчас борются за возврат средств за свои туры в Анталью, которые были отменены московским туроператором IZI Tour. Эту информацию предоставило РСТ (Российский союз туриндустрии).

По данным РСТ, с 13 сентября IZI Tour отменил планы полетов из Мурманска в Анталью. Люди, приобретшие путевки, не смогли отправиться в отпуск, и те, кто уже находился в Турции, вынуждены были покупать билеты обратно на свой счет. Несмотря на жалобы и просьбы о возмещении ущерба, туроператор не реагирует.

Всего более 150 человек оказались пострадавшими от этой ситуации. Стоимость каждого приобретенного тура колеблется от 100 до 200 тысяч рублей. Общая задолженность IZI Tour перед клиентами составляет более 7 миллионов рублей.

Ассоциация туристических предприятий региона обратилась к Российскому союзу туриндустрии с просьбой вмешаться в данный конфликт. Официальные письма были направлены президенту РСТ Илье Уманскому, председателю комитета по предпринимательству в туризме ТПП РФ и вице-президенту РСТ Юрию Барзыкину.