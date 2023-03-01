Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета. По итогам проверки, которая показала неэффективное расходование бюджетных средств, министр наложил дисциплинарное взыскание на Лесю Чичановскую.

Многочисленные финансовые нарушения и неправомерные выплаты премий сотрудникам всплыли во время плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности университета в 2021–2022 годах. Налицо — управленческий кризис в вузе, который стал следствием более старой истории, о которой ранее неоднократно писали в СМИ.

В 2019 году Чичановская стала фигурантом уголовного дела. Ректора тогда обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Чичановская устроила на работу двух знакомых, не имеющих отношения к медицине, и те получали зарплату, являясь по факту "мёртвыми душами". Как сообщалось в пресс-релизе СУ СК России по Тверской области, в результате этого бюджету был причинён крупный материальный ущерб.

Однако в 2021 году дело замяли, а Чичановская вернулась на службу. Конечно же, коллег, которые сотрудничали со следствием, Чичановская не забыла. И с этого момента начались репрессии, которые привели в итоге к увольнению опытных и уважаемых педагогов. Кто-то ушёл по собственному желанию, кому-то пригрозили урезанием стимулирующих выплат. После тотальной зачистки неугодных Чичановская не забыла поблагодарить преданных ей лиц, выписав лояльным коллегам солидные премии.

Сомнительные с точки зрения закона действия ректора стали весомым аргументом для Минздрава. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в отношении Чичановской было применено дисциплинарное взыскание в виде замечания.