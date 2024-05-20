Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.05.2024 : 90,6537
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.05.2024 : 98,5842
Британские власти боятся, что Россия посягнет на Фолклендские острова
  1. Главная
  2. Мир
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 0:52

Британские власти боятся, что Россия посягнет на Фолклендские острова

Визит президента России в Китай представляет собой угрозу в отношении стратегически важных для британской стороны Фолклендских островов, подобный тезис привела газета Express.

По мнению автора статьи, Россия имеет планы, посегающие на важные территории Лондона в зоне Атлантического океана.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала визит российского лидера Владимира Путина в Китай особенно важным на фоне нынешней ситуации в мире. Отношения Китая и России станут альтернативой устоявшемуся порядку на международной арене, добавила дипломат.

Фото: publicdomainpictures.net/Petr Kratochvil

Мир

Премьер Туск: В Польше 9 человек обвиняются в диверсиях по заказу России

Премьер Туск: В Польше 9 человек обвиняются в диверсиях по заказу России

Премьер-министр Польши заявил, что девять человек в республике обвиняются в диверсиях, якобы организованных по заказу спецслужб РФ.

Читать полностью
Гусев: США сделают всё, чтобы МУС не выдал ордер на арест Нетаньяху

Гусев: США сделают всё, чтобы МУС не выдал ордер на арест Нетаньяху

Планы Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьера Израиля рассматриваются как давление на правительство страны с целью "поумерить пыл" Иерусалима в Газе. Однако США сделают всё, чтобы этого не произошло, рассказал РИА Новости профессор РАН Александр Гусев.

Читать полностью

Общество

Глава Space Travel Мурадян: сэкономить на поездке в Европу можно при помощи лоукостеров

Глава Space Travel Мурадян: сэкономить на поездке в Европу можно при помощи лоукостеров

Несмотря на визовые и логистические сложности россияне всё равно будут ездить в Европу, при этом есть возможность сэкономить на таких поездках. Способы в беседе с NewsInfo.Ru назвал генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.

Читать полностью
Актриса Татьяна Васильева заявила, что не пьёт таблетки после 5 перелома

Актриса Татьяна Васильева заявила, что не пьёт таблетки после 5 перелома

Народная артистка РФ Татьяна Васильева получила травму ноги в ходе спектакля в Сочи и вот уже третью неделю лежит на больничном. В студии шоу "Звёзды сошлись" актриса поделилась деталями происшествия.

Читать полностью

Новости