Визит президента России в Китай представляет собой угрозу в отношении стратегически важных для британской стороны Фолклендских островов, подобный тезис привела газета Express.

По мнению автора статьи, Россия имеет планы, посегающие на важные территории Лондона в зоне Атлантического океана.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала визит российского лидера Владимира Путина в Китай особенно важным на фоне нынешней ситуации в мире. Отношения Китая и России станут альтернативой устоявшемуся порядку на международной арене, добавила дипломат.

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