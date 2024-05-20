Визит президента России в Китай представляет собой угрозу в отношении стратегически важных для британской стороны Фолклендских островов, подобный тезис привела газета Express.
По мнению автора статьи, Россия имеет планы, посегающие на важные территории Лондона в зоне Атлантического океана.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала визит российского лидера Владимира Путина в Китай особенно важным на фоне нынешней ситуации в мире. Отношения Китая и России станут альтернативой устоявшемуся порядку на международной арене, добавила дипломат.
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