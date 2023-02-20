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  • Опубликована сегодня в 16:18

Рок-группа "Мумий Тролль" отменила все мартовские концерты

Шесть регионов страны остались без концертов знаменитой рок-группы "Мумий Тролль". С 10 по 18 марта должны были прозвучать их выступления в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле, однако по неизвестным причинам всё отменилось, об этом стало известно на официальном сайте рок-группы, где продовались билеты.

Продюсер "музыкального комьюнити" Алиса Серегина отказалась комментировать сложившуюся ситуацию.

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