Шесть регионов страны остались без концертов знаменитой рок-группы "Мумий Тролль". С 10 по 18 марта должны были прозвучать их выступления в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле, однако по неизвестным причинам всё отменилось, об этом стало известно на официальном сайте рок-группы, где продовались билеты.

Продюсер "музыкального комьюнити" Алиса Серегина отказалась комментировать сложившуюся ситуацию.