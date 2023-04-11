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  • Опубликована сегодня в 10:51

Роскачество проверило муку на полках российских магазинов

Роскачество провело проверку пшеничной муки на российском рынке и убедилось в безопасности всех исследованных образцов.

В исследование включены продукты, упакованные весом от 1 до 5 кг, произведенные в 12 регионах РФ, которые составляют 75% рынка.

Лабораторные испытания подтвердили отсутствие броматов (веществ, улучшающих свойства теста) и превышения нормативов по содержанию пестицидов. Однако, в 40% исследованных образцов муки были обнаружены следы одного или нескольких пестицидов, таких как пиримифос-метил и хлормекват хлорид.

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