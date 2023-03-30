Компания МТС решила заменить логотип: вместо яйца он будет содержать квадрат красного цвета с буквами МТС по периметру. Об этом сообщает РБК.

О полномасштабном ребрендинге будет объявлено сегодня, 30 марта. Слоган компании — "Быть лучше каждый день" — изменен не будет.

Отмечается, что обновлением логотипа все не закончится. Компания планирует изменить свое позиционирование на рынке в пользу экологии.