Центробанк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отозвал лицензию у российского МТС Банка. Об этом сообщает ТАСС.
Работа финансового учреждения будет свернута в течение года со дня принятия указанного решения. Филиал будет закрыт.
В период ликвидации филиалу банка будет запрещено открывать новые счета, а также проводить транзакции за исключением тех, что будут направлены на погашение обязательств.
Напомним, МТС банк получил лицензию на работу в ОАЭ 1 января 2023 год, став первым иностранным банком за последние годы, которому удалось пройти эту процедуру.
Причиной отзывы лицензии стали санкции, введенные США и Великобританией в отношении России.
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