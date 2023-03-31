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  • Опубликована сегодня в 11:59

ЦБ ОАЭ отозвал лицензию у МТС Банка

Центробанк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отозвал лицензию у российского МТС Банка. Об этом сообщает ТАСС.

Работа финансового учреждения будет свернута в течение года со дня принятия указанного решения. Филиал будет закрыт.

В период ликвидации филиалу банка будет запрещено открывать новые счета, а также проводить транзакции за исключением тех, что будут направлены на погашение обязательств.

Напомним, МТС банк получил лицензию на работу в ОАЭ 1 января 2023 год, став первым иностранным банком за последние годы, которому удалось пройти эту процедуру.

Причиной отзывы лицензии стали санкции, введенные США и Великобританией в отношении России.

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