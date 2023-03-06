В Госдуму РФ внесли законопроект, которым предлагается с 1 января 2024 года установить минимальный размер оплаты труда в 19 242 рубля в месяц.

Как говорится в пояснительной записке, в связи с принятием закона дополнительные расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 2024 году составят 18,5 миллиарда рублей.

Авторами законопроекта стали глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина и замглавы комитета по вопросам семьи Мария Дробот.