Первая леди США Джилл Байден заявила, что ее супруг — президент Джо Байден — не нуждается в тестировании на умственные способности, поскольку сама эта процедура для пожилых людей в Америке является смехотворной.

Инициатива принадлежит экс-губернатору Южной Каролины и экс-представителю США в ООН Никки Хейли, которая, объявляя о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года, передает РИА "Новости".

На днях Хейли предложила в обязательном порядке проверять состояние рассудка у всех кандидатов в президенты США старше 75 лет.