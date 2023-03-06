Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.03.2023 : 75,4592
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.03.2023 : 80,0469
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 8:25

Байдену не требуется проверка на умственные способности

Первая леди США Джилл Байден заявила, что ее супруг — президент Джо Байден — не нуждается в тестировании на умственные способности, поскольку сама эта процедура для пожилых людей в Америке является смехотворной.

Инициатива принадлежит экс-губернатору Южной Каролины и экс-представителю США в ООН Никки Хейли, которая, объявляя о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года, передает РИА "Новости".

На днях Хейли предложила в обязательном порядке проверять состояние рассудка у всех кандидатов в президенты США старше 75 лет.

Мир

Эрхан: США и Великобритания хотят продлить конфликт на Украине

Они не хотят переговоров Москвы и Киева

Читать полностью

TWSJ: ВСУ потеряли под Артемовском наиболее подготовленные подразделения

Рота живет одну ночь

Читать полностью

Общество

Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Однако смартфоны iPhone продолжают принимать

Читать полностью

Метрополитен-музей снова изменил национальность Ивана Айвазовского

Теперь художник стал армянином

Читать полностью

Новости