Ученые из России провели оценку изменений растительности в горах

Ученые из Свердловской области предложили метод автоматизированного картирования древесной растительности в горах, используя архивные аэроснимки и современные спутниковые изображения.

Основываясь на исследованиях ученых УрФУ и УГЛТУ, этот метод позволяет объективно оценивать появление новых деревьев в зависимости от влияния окружающей среды в высокогорных условиях.

Эксперимент проводился на переходной зоне между лесом и тундрой, позволяя сделать выводы о влиянии климатических условий на формирование древесной растительности. Ученые подчеркнули, что применение данной методики позволяет избежать субъективизма при оценке динамики деревьев в различных горных массивах и проводить корректные сравнения.

Важно, что методика обеспечивает высокий уровень объективности результатов, а также позволяет локализовывать области с разной степенью трансформации растительности на карте.

Созданный инструмент может быть полезен для исследования изменений в высокогорных районах на протяжении десятков лет и сравнения результатов с исследованиями в других регионах, сообщает РИА Новости.