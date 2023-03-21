Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о планах ускорения процедуры досмотра автомобилей на Крымском мосту для повышения его пропускной способности.

По словам Аксенова, уже к первому апреля станет понятно, сколько времени занимает конкретная процедура по досмотру того или иного автомобиля.

"Как только процедуры будут отшлифованы, пробок на Крымском мосту не останется, что поможет обеспечить комфортный туристический сезон", резюмировал глава Крыма.

Напомним, строительство Крымского моста началось в 2016 году, а открытие для движения произошло в 2018 году.

Мост имеет длину более 19 километров и является одним из самых длинных мостов в мире. Он состоит из двух частей: дорожной части, которая имеет две полосы для движения в каждом направлении, и железнодорожной части, которая включает в себя две железнодорожные линии.

Строительство моста было началось с целью улучшения транспортной доступности Крыма и укрепления связей между Крымом и Россией. Мост значительно сократил время пересечения Керченского пролива и улучшил транспортную инфраструктуру Крыма. Однако строительство моста вызвало протесты со стороны Украины, которая рассматривает Крым как свою территорию и не признает его присоединения к России.

В октябре 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого на мосту была разрушена часть автомобильного и железнодорожного полотна. На данный момент автомобильный участок переправы полностью восстановлен.