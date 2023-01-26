Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтно-восстановительных работ.

"Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено ранее запланированного срока", — отметили в Минтрансе.

Ранее планировалось ограничить движение транспорта на автоподходах к Крымскому мосту 25 января и полностью закрыть автодорожную часть моста 26 января.