Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтно-восстановительных работ.
"Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено ранее запланированного срока", — отметили в Минтрансе.
Ранее планировалось ограничить движение транспорта на автоподходах к Крымскому мосту 25 января и полностью закрыть автодорожную часть моста 26 января.
В бундестаге прокомментировали решение передать немецкие танки Украине
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Пресс-служба Пригожина нашла пропавшего украинского солдата Сергея Коваленко по просьбе родственников
Сотрудники пресс-службы Евгения Пригожина опубликовали видео с пропавшим бойцом Национальной гвардии Украины Сергеем Коваленко, которого разыскивали родственники.