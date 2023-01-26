Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.01.2023 : 68,9573
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.01.2023 : 74,9564
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 11:26

Крымский мост открыли для автомобилей и автобусов

Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтно-восстановительных работ.

"Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено ранее запланированного срока", — отметили в Минтрансе.

Ранее планировалось ограничить движение транспорта на автоподходах к Крымскому мосту 25 января и полностью закрыть автодорожную часть моста 26 января.

Мир

В бундестаге прокомментировали решение передать немецкие танки Украине

Депутат парламента Германии Севим Дагделен назвала его исторически неверным шагом.

Читать полностью

Польша передала Украине МиГ-29 в разобранном виде

Крылья, двигатель и фюзеляж передавали по отдельности под строжайшим секретом.

Читать полностью

Общество

Следственный комитет проверит Слепакова на предмет дискредитации российской армии

Артиста могут признать иностранным агентом.

Читать полностью
Пресс-служба Пригожина нашла пропавшего украинского солдата Сергея Коваленко по просьбе родственников

Пресс-служба Пригожина нашла пропавшего украинского солдата Сергея Коваленко по просьбе родственников

Сотрудники пресс-службы Евгения Пригожина опубликовали видео с пропавшим бойцом Национальной гвардии Украины Сергеем Коваленко, которого разыскивали родственники.

Читать полностью

Новости