Ученые нашли метод выявления канцерогенов и мутагенов в воздухе с использованием мха

Ученые из Абердинского университета Великобритании обнаружили, что обычный мох может быть использован для контроля за уровнем загрязнения воздуха в городских условиях. Эти результаты были опубликованы в журнале Frontiers in Geochemistry (FIG).
Исследовательская группа сфокусировала свое внимание на образцах мха, собранных в парках и других общественных местах города Абердин. Собранные образцы были подвергнуты анализу на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), которые являются одними из наиболее распространенных атмосферных загрязнителей. Некоторые из этих веществ обладают выраженными канцерогенными свойствами и могут также быть мутагенами, воздействуя на нормальное внутриутробное развитие.
Так как мхи поглощают воду и питательные вещества непосредственно из воздуха, а не из почвы, они эффективно накапливают атмосферные загрязнители.
Результаты эксперимента показали, что любой житель города может легко собрать мхи и использовать их для оценки уровня ПАУ. Это предоставляет возможность даже ненаучным людям играть важную роль в мониторинге качества воздуха в городах и поселках по всему миру.
"Одним из самых интересных результатов были выявленные различия между различными населенными пунктами. Несмотря на ожидания по поводу высоких уровней ПАУ в мхах у дорог, схожие уровни были обнаружены и в жилых кварталах после восстановления туристической активности после пандемии", — подчеркнул ведущий автор исследования Томас Дания.
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