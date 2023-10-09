В США после укуса комара женщина была парализована

Американская жительница Калифорнии подхватила лихорадку Западного Нила после укуса комара, и этот случай частично парализовал ее, сообщает издание The Mirror.
Сьюзан Кори из Калифорнии провела почти месяц в борьбе за свою жизнь в одной из местных больниц после того, как ее укусил комар. На первый взгляд, она не придала особого значения этому инциденту.
Однако спустя некоторое время у нее начала подниматься высокая температура, и ее родственники вызвали скорую помощь, когда обнаружили, что Сьюзан упала в ванной и не способна встать, потому что не чувствует ног.
"Я провела в больнице четыре с половиной недели и до этого не осознавала, как серьезно этот вирус может повлиять на человека", — рассказала женщина.
Врачи, проводившие обследования, установили, что пациентка заразилась лихорадкой Западного Нила, и им удалось стабилизировать ее состояние. Медики предупреждают, что из-за теплой и влажной зимы популяция комаров может увеличиться.
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