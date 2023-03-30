Текущий 2023 год подарит любителям "Москвича" новые модели: в планах компании - производство машин двух образцов в кузове седан и кроссовер. Об этом сообщили в пресс-службе автомобильного завода.
Напомним, что ранее, в ноябре прошлого года, предприятие "Москвич" рассказало о планах произвести 120 тыс. автомобилей в 2025 году, 25 тыс. из которых будут электромобили.
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