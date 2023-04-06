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  • Опубликована сегодня в 20:50

"Москвич 6" поступит в продажу в сентябре

Генеральный директор автомобильного завода "Москвич" Дмитрий Пронин сообщил, что в сентябре 2023 года можно официально купить седан "Москвич 6".

"Он [седан] у нас появится в продаже в сентябре. Мы планируем, что в сентябре его уже можно будет купить"

Ранее эту усовершенствованную модель показали мэру Москвы Сергею Собянину, он оценил машину положительно, назвав ее "комфортным автомобилем с продуманной эргономикой".

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