«Москвич»: пока на внутреннем рынке, но с экспортными планами в перспективе

"Москвич" в перспективе планирует экспортировать свои автомобили, но пока сконцентрирован на внутреннем рынке, сообщил в интервью РИА Новости директор по производству автозавода Олег Масляков.
"Такие планы у нас есть, однако в данный момент мы сконцентрированы на развитии российского рынка. После того, как будут завершены основные этапы по формированию дилерской сети и настройке производства, будет рассмотрен вопрос об экспорте", — сказал он, отвечая на вопрос о поставках автомобилей "Москвич" за рубеж.
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