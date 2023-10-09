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Седан
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  • Опубликована сегодня в 18:19

Седан "Москвич 6" будет стоить от 2,3 миллионов рублей

Согласно информации на официальном веб-сайте компании, стоимость седана "Москвич 6" начнется с 2,3 миллионов рублей. Например, автомобиль в комплектации "Комфорт" будет доступен по рекомендованной розничной цене в размере 2,336 миллиона рублей, а версия "Бизнес" будет стоить 2,536 миллиона рублей.

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С начала текущего года более 750 детей-сирот получили жилье в Подмосковье

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