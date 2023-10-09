Седан "Москвич 6" будет стоить от 2,3 миллионов рублей

Согласно информации на официальном веб-сайте компании, стоимость седана "Москвич 6" начнется с 2,3 миллионов рублей. Например, автомобиль в комплектации "Комфорт" будет доступен по рекомендованной розничной цене в размере 2,336 миллиона рублей, а версия "Бизнес" будет стоить 2,536 миллиона рублей.
В США оценили возможность военного столкновения с Россией
Генерал Марк Милли выразил мнение, что возможность военных столкновений между Вашингтоном и Москвой увеличится, если Россия одержит победу на Украине.
ЕС приостанавливает помощь Палестине
Европейский союз объявил о приостановке всей помощи Палестине из-за насилия против Израиля.
Горный курорт "Роза Хутор" поддержал Российско-китайский молодежный фестиваль
Российско-китайский молодежный фестиваль ежегодно проводится при поддержке Посольства КНР в РФ, Общества Российско-китайской Дружбы, Союза Китайских Предпринимателей в России и представителей бизнеса обеих стран в формате межкультурного и профессионального взаимодействия молодых специалистов России и Китая.
С начала текущего года более 750 детей-сирот получили жилье в Подмосковье
С начала 2023 года в Московской области более 750 детей-сирот получили жилье.