В московское такси и службам каршеринга в ближайшее время будет поставлено 3 тыс. автомобилей "Москвич". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"3 тыс. автомобилей марки "Москвич 3" поставим для такси и каршеринга по всей стране уже в ближайшее время. Благодаря перезапуску производства на "Москвиче" компании такси и каршеринга смогут оперативно обновлять парк и поддерживать высокий уровень своих услуг", — говорится в сообщении мэра.

Кроме того, по словам Собянина, всего в этом году планируется выпустить 50 тыс автомобилей "Москвич". В том числе предприятие выпустит 10 тыс. электромобилей. Сбытом машин будут заниматься дилерские центры в 23 российских городах России.