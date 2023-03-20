Президент России Владимир Путин заявил, что в случае не продления зерновой сделки через 60 дней, запланированный объем зерна для стран Африки будет поставлен бесплатно. Об этом сообщает РИА Новости.
Заявление было сделано во время заседания международной парламентской конференции "Россия — Африка в многополярном мире". Кроме того, российский лидер отметил, что Москва настаивает на пакетном характере зерновой сделки.
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