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  • Опубликована сегодня в 17:40

Почти 80% россиян назвали митинг 22 февраля в «Лужниках» важным событием

Большинство жителей России высоко оценили митинг-концерт, который состоялся 22 февраля в Москве на стадионе "Лужники". Об этом сообщает ВЦИОМ.

Респонденты в 79% случаев отметили, что мероприятие является важным для участников специальной военной операции, а также для членов их семей.

Около 14% опрошенных посчитали, что концерт оказался не значимым, 7% затруднились ответить.

Около 65% участвовавших в опросе заявили, что митинг вызвал у них положительные эмоции, негативные эмоции высказали 12% опрошенных, 11% остались безразличны к событию.

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