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  • Опубликована сегодня в 11:34

Посол России Кулик: Москва готова к возобновлению диалога и сотрудничества с Сеулом

По словам посла РФ в Южной Корее Андрея Кулика, Россия готова возобновить полноформатный диалог и сотрудничество с Республикой Корея, а также к "совместному поиску путей продолжения взаимовыгодной кооперации в новых международных условиях". РФ надеется на аналогичный настрой со стороны Сеула.

Присоединения воточноазиатской страны к антироссийским санкциям, по мнению политика, было невозможно избежать в связи с "мощным прессингом с американской стороны". Такое решение нанесло немалый ущерб российско-южнокорейским отношениям, которые официально установлены в 1990 году на принципах взаимоуважения и выгодного сотрудничества для двух сторон.

"Южнокорейцы, в отличие от своих западных партнеров, стремятся проводить более сбалансированную, прагматичную линию на российском направлении, воздерживаются от вовлечения на их стороне в "украинский конфликт", не присоединились к усилиям "картеля покупателей" по установлению "потолка цен" на российскую нефть и нефтепродукты" - уточнил Кулик.

Посол РФ в Южной Корее также придерживается оптимистического взгляда и надеется, что по мере "нормализации диалога между Москвой и Сеулом возобновится и активный делегационный обмен на различных уровнях".

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