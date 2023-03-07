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  • Опубликована сегодня в 20:37

МЧС России: пожар в здании ГУ МВД в Москве полностью ликвидирован

Ранее в здании ГУ МВД Москвы произошло возгорание, который уже удалось ликвидировать. Теперь улица Петровка не полыхает и не находится в задымлении, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

В результате ЧП никто не пострадал: пять человек, находящихся в здании, эвакуировались самостоятельно, не приобретя сильных повреждений.

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