Ранее в здании ГУ МВД Москвы произошло возгорание, который уже удалось ликвидировать. Теперь улица Петровка не полыхает и не находится в задымлении, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
В результате ЧП никто не пострадал: пять человек, находящихся в здании, эвакуировались самостоятельно, не приобретя сильных повреждений.
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