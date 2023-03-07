Ранее в здании ГУ МВД Москвы произошло возгорание, который уже удалось ликвидировать. Теперь улица Петровка не полыхает и не находится в задымлении, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

В результате ЧП никто не пострадал: пять человек, находящихся в здании, эвакуировались самостоятельно, не приобретя сильных повреждений.