В отеле "МКМ", расположенном в центре Москвы, начался пожар. Об этом сообщили в экстренных службах.
"На Международной улице, дом 15, в отеле "МКМ", начался пожар. Идёт эвакуация людей. Троих спасли по маршевым лестницам", — отметили спасатели.
Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что в деловом центре "Москва-Сити" загорелась одна из строящихся башен.
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