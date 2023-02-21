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  • Опубликована вчера в 23:41

В московском отеле «МКМ» произошел пожар

В отеле "МКМ", расположенном в центре Москвы, начался пожар. Об этом сообщили в экстренных службах.

"На Международной улице, дом 15, в отеле "МКМ", начался пожар. Идёт эвакуация людей. Троих спасли по маршевым лестницам", — отметили спасатели.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что в деловом центре "Москва-Сити" загорелась одна из строящихся башен.

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