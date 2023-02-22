Использование ядерного оружия не входит в планы России. По словам посла РФ в Великобритании Андрея Келина, конфликт на Украине не попадает под установленные категории, при нарушении которых Москва может применить оружие массового поражения.

"У нас есть доктрина, в которой четко говорится, когда может быть использовано ядерное оружие - в случае ядерной атаки на Россию либо если конвенциональная атака будет настолько серьезна, что существование нашего государства будет в опасности"

Напомним, что во время внепланового заседания Федерального собрания президент России Владимир Путин сообщил о приостановлении Московского договора.