Использование ядерного оружия не входит в планы России. По словам посла РФ в Великобритании Андрея Келина, конфликт на Украине не попадает под установленные категории, при нарушении которых Москва может применить оружие массового поражения.
"У нас есть доктрина, в которой четко говорится, когда может быть использовано ядерное оружие - в случае ядерной атаки на Россию либо если конвенциональная атака будет настолько серьезна, что существование нашего государства будет в опасности"
Напомним, что во время внепланового заседания Федерального собрания президент России Владимир Путин сообщил о приостановлении Московского договора.
Украина получила от Чехии военную помощь в размере 455 миллионов долларов
В составе этой "посылки" танки, бронетехника и гаубицы
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На мероприятии также был президент России Владимир Путин
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