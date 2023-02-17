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  • Опубликована сегодня в 22:22

В Москве задержали мужчину, взявшего в магазине заложников

Сотрудники правоохранительных органов Москвы арестовали мужчину, который удерживал посетителей цветочного магазина на улице Таганской. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Это стало возможным благодаря тому, что охранник вовремя нажал тревожную кнопку.

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Запрет Минобороны вербовать заключенных ЧВК

Запрет Минобороны вербовать заключенных ЧВК "Вагнер" может отдалить победу РФ в СВО – СМИ

Заключенные в тюрьмах РФ не слишком охотно идут на сотрудничество с Минобороны. Они не уверены, что получат гарантии от официального ведомства, считают журналисты.

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