В Москве задержали мужчину, взявшего в магазине заложников

Сотрудники правоохранительных органов Москвы арестовали мужчину, который удерживал посетителей цветочного магазина на улице Таганской. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Это стало возможным благодаря тому, что охранник вовремя нажал тревожную кнопку.
В МИД России прокомментировали возможность прекращения огня
Киевский режим заблокировал данную опцию
В США приветствуют решение союзников передать Киеву истребители
Сами США передавать истребители не спешат
Под картиной Пикассо "Женщина в шали" скрывался эскиз другой работы художника
Такой результат специалисты получили благодаря гиперспектральной камере, которая может улавливать свет, разделяя его на волны разной длины
Запрет Минобороны вербовать заключенных ЧВК "Вагнер" может отдалить победу РФ в СВО – СМИ
Заключенные в тюрьмах РФ не слишком охотно идут на сотрудничество с Минобороны. Они не уверены, что получат гарантии от официального ведомства, считают журналисты.