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  • Опубликована сегодня в 20:27

Мошенники забивают свободные слоты в визовые центры, чтобы взять с россиян денежные средства за услугу

Мошенники спекулирую на свободных местах в визовых центрах стран Евросоюза и США. Об этом в комментарии изданию "Коммерсантъ" сообщили заместитель руководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина.

Для мошенничества используются боты, которые автоматически записываются на свободны места, после чего требуют с граждан России от 4 до 7,5 тыс. рублей за тоже место.

Создать подобную программу несложно и даже не преступно, так как в России с данной практикой не борются.

"Они резервируют все свободные слоты на сайте визовых центров, повторяя задачу поиска каждую минуту, что сильно затрудняет попытки самостоятельной записи", — подчеркнула Отвагина.

Наиболее остро проблема ощущается в визовых центрах Франции, Испании и Италии.

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