Мошенники спекулирую на свободных местах в визовых центрах стран Евросоюза и США. Об этом в комментарии изданию "Коммерсантъ" сообщили заместитель руководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина.
Для мошенничества используются боты, которые автоматически записываются на свободны места, после чего требуют с граждан России от 4 до 7,5 тыс. рублей за тоже место.
Создать подобную программу несложно и даже не преступно, так как в России с данной практикой не борются.
"Они резервируют все свободные слоты на сайте визовых центров, повторяя задачу поиска каждую минуту, что сильно затрудняет попытки самостоятельной записи", — подчеркнула Отвагина.
Наиболее остро проблема ощущается в визовых центрах Франции, Испании и Италии.
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