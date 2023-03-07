Мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил об открытии лечебного госпиталя на базе Калиниченко центра «Вороновское», который уже принял 25 пациентов. Само учреждение подразумевает принимать участников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий.

По словам главы города известно, что в госпитале созданы все необходимые условия для оказания высококвалифицированной профильной помощи, в том числе реанимационной и хирургической.