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  • Опубликована сегодня в 12:49

В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов

Мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил об открытии лечебного госпиталя на базе Калиниченко центра «Вороновское», который уже принял 25 пациентов. Само учреждение подразумевает принимать участников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий.

По словам главы города известно, что в госпитале созданы все необходимые условия для оказания высококвалифицированной профильной помощи, в том числе реанимационной и хирургической.

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