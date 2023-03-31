Москва и Бангкок подписали программу сотрудничества до 2025 года

В ходе встречи двух дипломатов из России и Тайланда на территории южно-восточной страны Азии была подписана программа сотрудничества между Московй и Бангкоком на период с 2023 по 2025 гг. Об этом сообищл руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) города Москвы Сергей Черемин, сказав об улучшенном содержании заключенного документа.

"В новой программе мы предусмотрели более детальные направления сотрудничества, которые продиктованы требованием сегодняшнего времениМы планируем больше внимания уделить сотрудничеству между нашими бизнес-сообществами, будем активно вовлекать в отношения торгово-промышленные палаты наших столиц".

Черемин также отметил, что двусторонние отношения городов предполагает обмен опыта в "областях здравоохранения, цифровых технологий, модернизации транспортной инфраструктуры", так как к текущему моменту Москва и Бангкок показывают прекрасные результаты с точки зрения улучшения качества жизни.

Стоит отметить, что в прошлом году в рейтинге ООН столица России заняла первое место по качеству развития инфраструктуры и комфортности жизни.