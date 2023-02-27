Сотрудничество между Азербайджаном и Россией полноценно развивается и выходит на новый этап: несколько проведенных встреч на уровне президентов, взаимные визиты председателей правительства ярко показали весь динамичный характер отношений между государствами. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, принимая российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Азербайджанский политик подметил, что подписанная Декларация между двумя странами стала довольно знаменательным и важным шагом для укрепления связей между Россией и Азербайджаном.

"По существу, она [декларация] отражает дух и характер наших отношений, наработанный позитивный ресурс наших отношений, а также определяет пути взаимодействия на предстоящие годы"

Баку, по словам политика, также рассчитывает на серьезные взаимные шаги не только в традиционных сферах взаимодействия, таких как политический диалог, энергетика, транспорт, торговля, гуманитарное сотрудничество, но и в областях, которые необходимо "подтянуть до уровня союзнического взаимодействия".