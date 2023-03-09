В эфире нескольких радиостанций прозвучала информация о воздушной тревоге в Москве. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

"На территории города Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по городу Москве сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", — отметили в ведомстве.