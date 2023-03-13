Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.03.2023 : 75,4609
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.03.2023 : 80,6102
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 20:52

Власти Москвы посоветовали горожанам ездить на общественном транспорте 14 марта

Департамент транспорта Москвы рекомендует жителям использовать общественные транспорт утром во вторник. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По прогнозу синоптиков, с 3.00 до 21.00 14 марта в городе ожидается снег, дождь и сильный ветер. Возможно образование гололедицы. Просим по возможности завтра в утренний час пик воспользоваться городским транспортом для поездок по городу", — отметили в депатрансе.

Кроме того, водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию. Следует избегать опасных маневров.

Мир

Лавров и глава МИД Никарагуа обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран

Политики также выразили вое недовольство, касаемо политики применения односторонних санкций, которая противоречит нормам международного права

Читать полностью

Путин поздравил Папу Римского Франциска с 10-летием его избрания на престол

Глава католической церкви назвал президента России "культурным ччеловеком"

Читать полностью

Общество

В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов

Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий

Читать полностью

Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Однако смартфоны iPhone продолжают принимать

Читать полностью

Новости