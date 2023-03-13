Департамент транспорта Москвы рекомендует жителям использовать общественные транспорт утром во вторник. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По прогнозу синоптиков, с 3.00 до 21.00 14 марта в городе ожидается снег, дождь и сильный ветер. Возможно образование гололедицы. Просим по возможности завтра в утренний час пик воспользоваться городским транспортом для поездок по городу", — отметили в депатрансе.

Кроме того, водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию. Следует избегать опасных маневров.