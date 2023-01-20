Пенсионерка из Нижнего Новгорода потеряла 16,5 миллиона в связи с действиями мошенников

Злоумышленники, под видом службы безопасности банка, выманили у пожилой женщины, жительницы Нижнего Новгорода 16,5 миллиона рублей.

Как сообщила пресc-служба МВД Нижегородской области, пожилую жительницу города обманули мошенники, выдававшие себя за сотрудников местного банка.

Несколько недель 64-летней горожанке поступали телефонные звонки, якобы сотрудников безопасности банка, услугами которого она пользовалась. Мошенники уверяли гражданку, что её сбережения в опасности и необходимо перевести все средства на другие счета, проверенные службой безопасности.

Также злоумышленники уговорили пожилую женщину оформить на себя в кредит 2,7 млн рублей. Пенсионерка перевела сбережения на другие счета, после чего они исчезли. В общей сложности она потеряла 16,5 миллиона рублей.

Следствие уголовного дела ведётся по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские выясняют все обстоятельства.