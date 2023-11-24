В ЦБ предупредили россиян о мошенниках на "чёрную пятницу"

Заместитель начальника управления безопасности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Ибрагимов предупредил о возможности подделки сайтов крупных производителей и призвал россиян проявлять осторожность во время "черной пятницы" 24 ноября, сообщает RT.
Он рекомендовал внимательно проверять название сайта, так как мошеннический ресурс может отличаться всего на один символ или одну букву. Покупка товаров на таком сайте может привести к краже денег, подчеркнул Ибрагимов.
Также эксперт Центрального банка предупредил о подозрительных надписях, таких как "скидка 99%" или "тайная предварительная распродажа". Он также обратил внимание на возможные ошибки и опечатки в вёрстке поддельных сайтов, а также на неоткрывающиеся страницы.
Ибрагимов подчеркнул важность проверки адресной строки, отмечая, что безопасный ресурс должен начинаться с "https", перед которым должен быть значок закрытого замка.
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