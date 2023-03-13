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  • Опубликована сегодня в 16:41

СКР возбудил уголовное дело по факту протечки в тоннеле Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту протечки в тоннеле в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент привел к сбою в движении поездов на участке Большой кольцевой линии от станции "Аминьевская" до "Новаторской".

Следователи усмотрели в происшествии нарушение правил безопасности при проведении строительных работ. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

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