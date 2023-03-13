Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту протечки в тоннеле в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент привел к сбою в движении поездов на участке Большой кольцевой линии от станции "Аминьевская" до "Новаторской".
Следователи усмотрели в происшествии нарушение правил безопасности при проведении строительных работ. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
WSJ: военнослужащие Украины несут тяжелые потери в Артемовске
Город в оперативном окружении
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Получится ли это у него?
В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов
Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать