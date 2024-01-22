Подросток попал в реанимацию в результате квеста в столице

В Москве 19-летний парень попал в реанимацию после неудачного прохождения квеста, как сообщает РЕН ТВ.
Согласно данным издания, инцидент произошел 20 января. В ходе квеста молодой человек, являющийся сотрудником организации, упал с высоты трех метров. После падения ему удалось самостоятельно встать, но затем ему потребовалась скорая помощь.
Пациента доставили в больницу в тяжелом состоянии, где медики выявили у него черепно-мозговую травму и другие повреждения головы. Позже его перевели в реанимацию.
Дополнительные подробности и обстоятельства произошедшего на данный момент не разъясняются. Информацию о происшествии передали в Следственный комитет РФ, сообщает РЕН ТВ.
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