Последнюю группу эвакуированных из Газы россиян доставили в Москву

Специальный самолет МЧС России завершил транспортировку последней группы граждан Российской Федерации, которых эвакуировали из сектора Газа. Это произошло при посадке Ил-76 в московском аэропорту Домодедово, на борту которого находились 73 эвакуированных, в том числе 45 детей, сообщает ТАСС.
В течение полета за ними следили медики и психологи МЧС. Этот перелет стал завершающим этапом операции по возвращению граждан России из сектора Газа.
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