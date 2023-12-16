Жителям Москвы предоставлена возможность насладиться зимними развлечениями благодаря обильным снегопадам

Власти города предоставили 20 специально оборудованных горок для катания на тюбингах и ледянках. Эти безопасные места расположены в парках культуры и отдыха, под контролем столичного Департамента культуры и Мосгорпарка.
Для самых маленьких жителей доступны невысокие горки в различных парках, таких как Бабушкинский, Джамгаровский пруд, парк имени Юрия Лужкова и Борисовские пруды. Взрослым предлагаются целые склоны для катания в музее-заповеднике "Царицыно", парке имени 50-летия Октября и ландшафтном парке "Митино", сообщает Вести Московского Региона.
Россияне лидируют по туристическим поездкам на Мальдивы
Виза не требуется, есть прямые рейсы из Москвы, а за 10 месяцев страну посетило 175 тысяч россиян. Однако перед поездкой стоит учесть некоторые аспекты.
Американская армия воплощает задумку Теслы о беспроводной электросети
Американская армия воплощает задумку Теслы о беспроводной электросети с использованием воздушной сети для передачи энергии лазерами. Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) заключило контракт на $10 млн с компанией Raytheon Technologies (RTX) для разработки сети беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с устройствами передачи энергии через лазеры.
Врачи выделили три наиболее агрессивных вида рака
Врачи выделили три наиболее агрессивных вида рака, которые могут проявляться через общий симптом. Практика показывает, что определенные формы онкологии легче выявить на ранних стадиях. Например, рак кожи может быть обнаружен рано, если пациент обращает внимание на внешние проявления, такие как шишки на теле или изменения в родинках.
Исследователи сообщили, какие породы кошек любят "собачьи" игры
Исследование, опубликованное в Scientific Reports, выявило, что некоторые кошки, особенно сиамские, предпочитают играть с хозяевами, принося им игрушки, аналогичные собачьим. Опрос, в который вошли 924 человека, владевших 1154 кошками, показал, что 55% кошек приносили брошенные предметы до пяти раз за игру.