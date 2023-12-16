Жителям Москвы предоставлена возможность насладиться зимними развлечениями благодаря обильным снегопадам

Власти города предоставили 20 специально оборудованных горок для катания на тюбингах и ледянках. Эти безопасные места расположены в парках культуры и отдыха, под контролем столичного Департамента культуры и Мосгорпарка.

Для самых маленьких жителей доступны невысокие горки в различных парках, таких как Бабушкинский, Джамгаровский пруд, парк имени Юрия Лужкова и Борисовские пруды. Взрослым предлагаются целые склоны для катания в музее-заповеднике "Царицыно", парке имени 50-летия Октября и ландшафтном парке "Митино", сообщает Вести Московского Региона.