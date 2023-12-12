Двух охранников, ранивших двух мужчин в ТЦ в Москве, арестовал суд

Два охранника, участвовавших в инциденте с ножевым нападением в одном из торговых центров в Москве, были арестованы судом. Информацию об этом распространили в прокуратуре столицы. Суд решил заключить под стражу обвиняемых по уголовному делу, связанному с нападением на двух мужчин в торговом центре, считая, что им предъявлены обвинения в покушении на убийство и причинении вреда здоровью.
Пресс-служба отметила, что расследование этого уголовного дела находится под контролем прокуратуры Тушинского межрайона. Согласно данным следствия, 10 декабря один из подсудимых нанес ножевые ранения двум сотрудникам барбершопа в торговом центре "Калейдоскоп" на северо-западе Москвы, в то время как второй нападавший избивал их, сообщает ТАСС.
Пострадавших госпитализировали, но их жизни и здоровью не угрожает. В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о покушении на убийство и умышленном причинении вреда здоровью группой лиц средней тяжести.
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