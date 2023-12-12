В Москве высота сугробов достигнет 50 см к 16 и 17 декабря

В ближайшие три дня в Москве прогнозируются снегопады. По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, к выходным высота сугробов достигнет рекордных 40-50 см.
"В среду, четверг и пятницу в Москве ожидается снег, сопровождаемый заметным затяжным снегопадом. В последний рабочий день прогнозируется сложная погодная ситуация с интенсивным снегопадом, метелями, усилением ветра до 17 м/с и снежными заносами на дорогах", - сообщил он.
Однако, по его словам, названия "снегопад века" не соответствуют реальности, так как подобные явления уже неоднократно наблюдались в течение текущего века. За три дня ожидается выпадение осадков в объеме 15-20 мм, что приведет к рекордному образованию сугробов высотой 40-50 см, сообщает ТАСС.
Этот показатель превысит предыдущие рекорды, установленные 16 декабря 1919 года (32-33 см) и 17 декабря 1941 года (36 см). Вильфанд подчеркнул, что в субботу и воскресенье осадки будут небольшими.
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